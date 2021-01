Balance des paiements et position extérieure globale du Sénégal : La Bceao présente un solde établi à 146,5 milliards en 2019

« En 2019, le solde global de la balance des paiements s’est établi à 146,5 milliards contre 527,2 milliards en 2018 et 125,6 milliards en 2017 », révèle le directeur national de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao). Ahmadou Al Aminou Lo qui se prononçait ce matin à l’occasion de la treizième édition de la journée annuelle de diffusion de la balance des paiements et de la position extérieure globale du Sénégal annonce qu’il est attendu un déficit de 95,6 milliards en 2020.



A en croire M. Lo, l'analyse du profil de la balance des paiements en 2019, des estimations pour 2020 et de leur dynamique au cours des cinq dernières années fait ressortir, en particulier, un certain nombre de constats, notamment une persistance du déficit structurel du compte des transactions courantes, en lien avec un déficit commercial soutenu, une concentration des importations en 2019, autour d’un nombre limité de produits dans l’ordre décroissant : les produits pétroliers, les produits alimentaires, les machines, les engins de transport et les produits pharmaceutiques.



D’après lui, il est constaté une concentration, également, des exportations autour de quelques produits, à savoir l’or non monétaire, les produits de la pêche, le pétrole, les acides phosphoriques et les arachides; la forte dynamique des transferts des migrants, qui ont augmenté de 44% en cinq ans, un solde positif du compte de capital, en rapport avec un flux régulier de subventions de projets publics.



Dans la même lancée, le directeur national de la Bceao note, dans ses constats, des flux entrants notables au titre du Compte financier, principalement des Investissements directs étrangers (Ide), des Investissements de portefeuille (notamment les produits des émissions d’eurobonds) et des autres investissements mais également, une orientation géographique des exportations avec une prédominance de l'Afrique, suivie de l’Asie et de l’Europe. Pour les importations, confie-t-il, les parts de marchés les plus importantes sont détenues par l’Europe, suivie de l’Asie et de l’Afrique.



En ce sens, il soutient que ces constats mettent en exergue les défis à relever pour le Sénégal en vue de rééquilibrer ses échanges extérieurs, qui ont été notablement pris en compte dans le Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2a) du Plan Sénégal émergent (Pse). En particulier, poursuit Ahmadou Al Aminou Lo, l’atténuation du déficit commercial, établi à 1.688 milliards en 2019 et projeté à 1.726 milliards en 2020, revêt une importance capitale.



Par ailleurs, il soutient qu’il importe également de maintenir les efforts déployés pour rendre attractif l’environnement des affaires au Sénégal et consolider ainsi les flux d’Investissements directs étrangers nets, estimés à 583 milliards en 2019 et à un niveau historique de 757 milliards en 2020. Enfin, M. Lo souligne les perspectives favorables pour le profil de la balance des paiements avec notamment l'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Bassirou MBAYE





