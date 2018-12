Balla Gaye 2 s'est rendu au Mali et au Nigéria pour se blinder mystiquement

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Le Lion de Guédiawaye est actuellement, à 200% dans sa préparation pour affronter son rival de la lutte, Modou Lô.



Dernièrement, on parlait d’un voyage qu’il a effectué au Nigeria. Mais, en réalité, d’après un des proches du lutteur qui s’est confié à Source A, l’ancien Roi des arènes ne s’est pas limité au pays des Yorubas. Il a rallié, ensuite le Mali pour mieux préparer son duel contre le tombeur de l’actuel Roi des arènes Eumeu Séne.



A moins de deux semaines du grand combat qui doit l’opposer à Modou Lô, Balla Gaye 2 veut mettre les bouchées doubles. La preuve, après son retour de l’Insep de Paris, où il a subi une préparation physique intense, Balla Gaye 2 repart pour un périple dans quelques pays dans la sous-région. Et l’objectif de ce voyage est purement mystique.



Selon un proche de Balla Gaye 2, « son voyage ne concernait pas, uniquement, le Nigéria. Balla a aussi été au Mali, pour renforcer sa préparation mystique, pour sortir victorieux de ce duel. Après cela, il est rentré au Sénégal, dans la nuit de samedi. Actuellement, il est dans son lieu de refuge, où il continue de poursuivre sa préparation ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos