Ballon d'Or 2019: Drogba désigne son joueur favori A quelques semaines de la remise du ballon d'Or, la légende ivoirienne du football Didier Drogba a bien voulu dévoiler sa préférence concernant le joueur qui sera le lauréat de l'année 2019.





Même s’il n’a pas caché son regret sur le manque de joueurs africains dans le palmarès de cette récompense individuelle suprême, il estime cependant que plusieurs joueurs africains méritent bien ce prestigieux trophée.



Didier a d’ailleurs indiqué qu’il aurait bien aimé voir un joueur africain soulever cette distinction internationale cette année. Le dernier footballeur africain en date qui avait soulevé ce trophée, c’était George Weah en 1995. Et depuis lors, aucun autre footballeur africain n’a connu le bonheur de remporter ce distingué trophée.



“Cela aurait été possible bien avant. Il y a de nombreux joueurs qui ont bien représenté le continent africain, comme Samuel Eto’o. Ce qui est dommage c’est que lorsqu’on parle de joueur africain, on parle du continent, on ne parle pas d’un pays. On ne dira jamais Kylian Mbappe représente le continent européen. C’est un petit décalage qui est présent”, a dit Drogba, arrivé 4e du classement en 2007, lui qui aimerait voir Sadio Mané sacré cette année :



«Même s’il a fait une CAN moyenne, en amenant quand même son équipe en finale, il remporte la Ligue des Champions, il fait un championnat exceptionnel… C’est vrai qu’il y a ces deux joueurs monstrueux qui sont là (Cristiano Ronaldo et Lionel Messi), mais il faut savoir reconnaitre quand même…»

“Pour la CAN, la Ligue des champions, et le championnat. Ce qu’il fait en Premier League, très peu de joueurs sont capables de le faire”, confie-t-il à Paris Match.



Pour rappel, Didier Drogba sera co-présentateur de la cérémonie du Ballon d'or, le 2 décembre prochain.











Senegal7 avec Bamada.net

