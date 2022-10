Ballon d’Or 2022/ Sadio Mané : « On verra ce qui va se passer »

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Octobre 2022 à 20:37 | | 0 commentaire(s)|

Sadio Mané est arrivé au théâtre du Châtelet à Paris. Ici, se tient la cérémonie du Ballon d’Or 2022. Le Lion de la Téranga est, avec Karim Benzema, l’un des favoris pour remporter le titre. L’attaquant bavarois a d’ailleurs réagi.



« C’est quelque chose pour moi d’être là avec toutes ces légendes. On verra ce qu’il va se passer, a estimé Sadio Mané auprès de la Chaîne l’Equipe.



D’habitude je le voyais à la télévision et là je suis là. J’ai vu comment les gens criaient. Cela donne toujours plus de motivation pour les rendre fier. »



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook