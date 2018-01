Ballon d’or Africain 2017 : Sadio Mané 2e ne figure pourtant pas dans l’équipe type de la Caf Dans le Onze type de la Confédération africaine de football (Caf) ne figurent pas Sadio Mané et Pierre Emerick Aubameyang, respectivement classés 2e et 3e au Ballon d'Or africain derrière Mohamed Salah. C'est une équipe type très nord-africaine avec 10 joueurs maghrébins en plus de l'Ivoirien Eric Bailly.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Janvier 2018 à 09:30 | | 0 commentaire(s)|

En marge de la cérémonie de remise du trophée du Joueur africain de l’année 2017, la CAF a dévoilé le onze type de l’année 2017 constitué grâce aux votes des internautes.



On retrouve notamment dans cette formation un ancien de Ligue 1, Khalid Boutaïb, aujourd’hui en Turquie, et une cible de clubs de L1, Achraf Bencharki. Sadio Mane ne figure pas dans l’équipe-type de la CAF.



Le onze type :

Aymen Mathlouthi (Tunisie, ES Sahel) – Ali Maaloul (Tunisie, Al Ahly), Eric Bailly (Côte d’Ivoire, Manchester United), Ahmed Fathy (Egypte, Al Ahli) – Achraf Bencharki (Maroc, WAC), Karim El Ahmadi (Maroc, Feyenoord), Mohamed Ounnajem (Marco, WAC) – Junior Ajayi (Nigéria, Al Ahly) – Khalid Boutaïb (Maroc, Yeni Malatyaspor), Tahayassin Kheniessi (Tunisie, ES Tunis), Mohamed Salah (Egypte, Liverpool)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook