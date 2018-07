Bamba Fall s’en prend vertement à Macky Sall »: le régime ‘’Diaay Dolé’’ ne peut plus prospérer » Alors que d’aucun l’avait crédité de vouloir rejoindre la Coalition au Pouvoir, voilà que le maire de la Medina reste toujours critique à l’endroit du régime. Il l’a, une fois de plus, démontré lors de la marche du Front démocratique et social pour la résistance nationale.

Cela ne fait aucun doute. L’opposition réunie autour du Front démocratique et social pour la résistance nationale n’a pas pu réunir un million de personnes, lors de sa marche de ce vendredi. Seulement, le maire de la Medina, Bamba Fall, soutient la thèse contraire. « Je pense même qu’on a dépassé le million de participants. Ce qui est important, c’est que partout au Sénégal, ça bouge. Actuellement, le Sénégal en a marre du régime de Macky Sall », a-t-il dit au micro de SourceA.



Le premier magistrat de la Medina ne s’est pas arrêté là. Pour lui, le régime « diaay dolé » (dictatorial) ne peut plus prospérer ». D’après Bamba Fall, « le processus électoral a été biaisé, les milliards du Sénégal ont été dilapidés, notre justice est manipulée ». C’est dans ce contexte qu’il met le renvoi du procès de Khalifa Sall. « Le procureur général nous réconforte. On attend de voir si Khalifa Sall sera libre. Au cas où il ne sera pas libre, on sera dans la rue », prévient-il.



A l’instar des autres leaders du Front démocratique et social pour la résistance nationale, l’édile de la Medina demande à ce que Khalifa Sall et Barthélémy Dias soient libérés sans condition. Par ailleurs, il demande que le régime permette à Karim de rentrer au pays. Dans la foulée, il fustige le vote de la loi sur le parrainage et exige des éclairages « sur les milliards détournés du Prodac ».













SourceA

