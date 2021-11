Bambali / Meilleurs élèves du lycée: Sadio Mané offre un ordinateur et 250.000 FCfa à chacun L'international sénégalais Sadio Mané vient encore de faire un geste pour les élèves méritants du lycée de Bambali. Lycée financé par ses soins, rappelons-le.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 19:57 | | 0 commentaire(s)|

En effet, il a offert à chacun des meilleurs élèves de cet établissement, un ordinateur et une enveloppe de deux cinquante mille (250.000) FCfa.



Non content d'avoir construit un hôpital de grand standing pour sa localité, il avait au préalable construit ce lycée, entièrement financé par ses soins.



Il disait dans un passé récent qu'il veut que les " enfants de Bambali et villages environnants reçoivent une éducation et cela passe par l'école ", regrettant de ne pas avoir fait de longues études. " Je veux en faire profiter les autres ", dit-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos