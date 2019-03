Bambey : 3 personnes tombent avec 22 kg et 22 cornets de chanvre indien La gendarmerie de Diourbel a démantelé, avant-hier, aux environs de 6h du matin, une bande de trafiquants de drogue dans le village de Kangarlo, situé dans le département de Bambey. 22 kilos et 22 cornets de chanvre indien ont été saisis et 3 personnes interpellées et placées en garde-à-vue, à Diourbel, selon les informations du journal Source A.

Un réseau de trafiquants de drogue a été démantelé par le capitaine Sarr, commandant de la Compagnie de la gendarmerie de Diourbel et ses hommes qui ont fait irruption lundi dernier, aux environs de 06h du matin, dans l'arrondissement de Baba Garage, plus précisément au village de kangarlo, lors d'une opération de fouille d'une maison ciblée.



C'est suite à une dénonciation anonyme que les pandores ont pu procéder à cette importante saisie de "yamba" dans la commune de Dinguiraye, département de Bambey et qui est estimée à plus de 22 kg et 22 cornets de chanvre indien.

Ainsi, le réveil a été brutal pour les habitants du domicile, où se trouvait ledit stock. Ces derniers ont été presque tous embarqués à Diourbel, pour les besoins de l'enqête.

Selon une source proche du dossier, les personnes interpellées ( deux hommes et une femme) sont toujours en garde-à-vue au niveau des locaux de la gendarmerie de Baba Garage, en attendant leur déferrement devant le procureur. Lequel déferrement pourrait se faire ce jeudi.

