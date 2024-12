Bambey: Face à la recrudescence des accidents de la circulation, Ngokhothie réclame des ralentisseurs Les populations de Ngokhothie, dans la commune de Ndangalma, ne décolèrent pas. Elles ont arboré des brassards rouges et ont bloqué, il y a deux jours, la circulation sur la route nationale n°3 (RN3), pendant quelques heures, pour exiger des ralentisseurs, à cause des nombreux accidents enregistrés sur cet axe routier

Selon Sud Quotidien, les populations de Ngokhothie, dans la commune de Ndangalma, ont barré la route nationale n°3 (RN3), à l’aide de pneus et des poteaux en ciment. Elles exigent la mise en place de ralentisseurs à hauteur de leur localité.



La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est l’accident survenu lundi dernier. Un minicar qui roulait à vive allure a mortellement heurte 4 habitants de ce village : les 2 sont morts sur le coup, la 3ème victime est dans le coma. Les deux corps sans vies sont une dame et une élève âgée de 18 ans.

La route nationale 3 relie Ngokhothie dotée d'une école élémentaire et Ngouyard où est construit le CEM.



Le journal rajoute que pour Moussa Ndiaye, leur porte-parole, cette manifestation est un premier acte posé. Si rien n'est fait pour mettre en place au moins 3 ralentisseurs, les populations vont passer à la vitesse supérieure.



Selon lui, le bon état de la route entre la localité de Kaba, région de Thiès, et Ndangalma dans le département de Bambey, région de Diourbel, fait que les véhicules roulent à tombeaux ouverts. Un accident de la circulation qui avait impliqué un bus et un camion, survenu le 9 septembre dernier, avait fait 16 morts sur le coup.



