Bambey : Marche des élèves de Ngoye qui agitent un parfum détournement dans leur lycée Les élèves du lycée de Ngoye dans le département de Bambey ont battu, vendredi, le macadam. Ils accusent le Proviseur du lycée de mauvaise gestion matérialisé par un manque de craies et de papiers.

Le lycée de Ngoye souffre de sa mauvaise gestion. Les élèves de cet établissement sont très remontés contre la mal gouvernance qui secouerait leur établissement.



Le porte-parole des élèves explique : "La situation de notre lycée qui est le 2 ème en terme de résultats après le lycée d'excellence est très préoccupante. Nos professeurs avaient décrété un mot d'ordre deux jours de grève à cause d'un manque de craies. Cette année, le montant des inscriptions des élèves avoisine 8 millions et on est confronté à un manque de craies. Ce qui n'est pas normal. On dit qu'il y a un présumé détournement ».



Le Proviseur du lycée de Ngoye réfute ces accusations. Monsieur Ibrahima Simaga soutient qu'il n'y a pas eu de détournement. La réalité est qu'il a autorisé l'intendant du lycée à prêter un million de francs au surveillant Général pour sauver la vie de son père qui avait besoin de l'achat d'une pacemarker remboursable pendant quelques mois. Ainsi, il a remboursé 100 000 frs, le mois suivant 150000 frs.



Selon lui, le tout nouvel intendant n'a pas maîtrisé toutes les règles de gestion. D’après ses propos, une mission d'audit de l'inspection d'académie était à Ngoye.



« Nous attendons le pré rapport des autorités académiques ». Le sous-préfet de Ngoye qui a reçu les protestataires a décidé de transmettre leurs doléances à qui de droit

