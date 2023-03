Bambey : un incendie consume huit cases dans le village de Ngogod

‘’Un feu d'origine inconnue, qui s'est déclaré aux environs de 13, a emporté huit cases'', a-t-il fait savoir.

Selon lui, aucune perte en vies humaines n'est à déplorer.



Toutefois, il déclare que les flammes ont ''tout emporté sur leur passage'', y compris ''les vivres et plusieurs animaux domestiques''



''En attendant l'arrivée des autorités, les villageois se sont organisés our venir en aide aux deux familles sinistrées, en terme de matériel et de soutien moral'', a indiqué M. Tine.