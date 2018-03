Bambilor : A l'aide d'un coupe-coupe, le jardinier Mamadou Faty sectionne les quatre doigts d'un berger, âgé de 15 ans Six mois d'emprisonnement ferme. C'est la peine requise contre le jardinier, Mamadou Faty, attrait ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour les chefs d'inculpation de détention illégale d'arme et de coups et blessures volontaires, ayant entraîné une Itt de 30 jours au préjudice du berger N. Dione, âgé de 15 ans. Il sera édifié sur son sort le 15 prochain.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Mars 2018 à 17:14 | | 0 commentaire(s)|

Devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar où ils ont comparu ce lundi, le jardinier Mamadou Faty, 34 ans et le jeune berger N. Dione, 15 ans, ont servi des versions différentes quant à leur mobile de leur différend.



Selon les dires de la victime le jour des faits, il était parti en pâturage avec son troupeau de chèvres près du jardin où le prévenu assure la garde. C'est dans ces circonstances, dit-il, que quelques-unes de ses chèvres sont entrées dans ledit jardin, avant de manger quelques plants.



Furieux contre lui, son antagoniste l'a attrapé au moment où il tentait de faire sortir ses animaux, avant de l'introduire dans sa chambre.



Ainsi, à l'aide d'un coupe-coupe, il lui a asséné un coup violent sur la main gauche, occasionnant le sectionnement de ses quatre doigts.



Interrogé à son tour, le jardinier Mamadou Faty justifie son ignoble acte sur sa victime par une tentative de vol, dont cette dernière aurait essayé de perpétré contre lui. « C'est faux! C'est lui qui est entré dans le jardin, accompagné de son jeune frère. Ils se sont dirigés jusque dans ma chambre, avant de dérober mon portable et mes pantalons. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont pris la tangente. C'est dans cette course-poursuite que je l'ai attrapé avant de lui donner un coup avec le coupe-coupe que je détenais entre mes mains. Et, c'est au moment d'éviter le coup que l'arme est passée entre sa main gauche », raconte-t-il.



Le conseil de la partie civile a par ailleurs, réclamé 5 millions de nos francs à titre de dommages et intérêts.



Selon la robe noire, vu la gravité des faits, le prévenu devrait comparaître devant la chambre criminelle. Car, souligne-t-il, il a essayé d'attenter à la vie de son client qui risque une rupture tendineuse de sa main gauche.



Embouchant la même trompette, le parquet a requis six mois ferme contre le prévenu.

La défense quant à elle, a plaidé la relaxe pour le délit de détention illégale d'arme. D’après la robe noire, le coupe- coupe est un outil de travail pour son client, qui doit bénéficier l'excuse de provocation.



Ainsi, il a sollicité une application extrêmement bienveillante de la loi pour le délit de coups et blessures volontaires.



L'affaire est mise en délibéré au 15 Mars prochain.











Kady FATY Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook