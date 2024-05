Bambilor : L’entreprise Biosene inaugure une usine de transformation de céréales

«L’entreprise a été accompagnée par le Bureau de mise à niveau, notamment dans l’acquisition d’une ligne complète de production de couscous avec moulins, d’une valeur de 91 millions de FCFA. Cette dernière a une capacité de production de 250 kg/h. Ce qui permet à Biosene d’honorer plus rapidement ses commandes sur le marché local et à l’exportation. A titre d’exemple, elle a réalisé plus de 300 millions de francs CFA de chiffres d’affaires à l’exportation en 2023 », renseigne la note.



Le plan de mise à niveau de Biosene a aussi couvert des investissements immatériels portant notamment sur des formations en bonnes pratiques de fabrication, en bonnes pratiques d’hygiène et en marketing. En contrepartie, le Bmn a octroyé à l’entreprise des primes de l’ordre de 35,6 millions de FCFA.



Les investissements réalisés et l’accompagnement du Bmn ont donc permis à Biosene d’améliorer considérablement sa capacité de production, avec une modernisation de son équipement, de créer plusieurs emplois permanents.



En somme, d’être plus compétitive. Grace à sa nouvelle usine dont la construction est co-financée par l’Usaid à travers son programme « Trade and Investment Hub» , Biosene conforte davantage sa place parmi les leaders dans la production et la transformation des produits agro – alimentaires et cosmétiques.



Durant son discours, la Directrice du Bmn, Madame Fatou Dyana Ba a rappelé que « l’entreprise peut ainsi être donnée en exemple pour tous les entrepreneurs sénégalais, désireux de jouer pleinement leur rôle dans le développement de filières industriels qui vont hisser notre pays dans le cercle des pays africains les plus industrialisés ».

