«Bamboula» au Palais présidentiel: La Ld/debout met Macky Sall et Marième Faye au banc des accusés A la suite de la réunion de son bureau politique, lit-on sur Libération,la ligue démocratique /debout(ld/debout) n'a pas raté le couple présidentiel non sans comparer la situation du Sénégal à celle qui prévaut au Bénin.

La situation du Sénégal préoccupe la Ligue démocratique/ Debout (Ld/Debout) qui a exprimé ses vives inquiétudes à la suite d'une réunion de son bureau politique. Selon les camarades de Souleymane Guèye Cissé, «au Sénégal et au Bénin, les régimes en place empruntent quasiment les mêmes voies, sinon en pire : destruction des socles de la démocratie, manipulation des institutions, instrumentalisations de la constitution et des lois à des fins personnelles. La dernière révision de la constitution en est une parfaite illustration !»

Sous ce registre, «le bureau politique s’est d’ailleurs étonné de la nouvelle propension du couple présidentiel à distribuer de l’argent, et plus grave, à des gens qui, en sept ans de bamboula, en ont déjà suffisamment trop perçu ; sans que l’opinion soit édifiée pour quelle cause effective ? Pour quel service rendu à la Nation? Alors qu’au même moment, presque tous les secteurs du pays sont confrontés à de très sérieux problèmes et difficultés,parfois simplement de survie !»



En définitive, «le bureau politique considère qu’il n’est pas de tache plus prépondérante que de combattre, sans concession aucune, cette perspective obscure que le régime actuel est en train d’imprimer à la destinée du pays, pour que force reste à la raison et aux principes universels de la démocratie et de l’Etat de droit».

