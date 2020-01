Bangladesh: Deux footballeurs ghanéens arrêtés en possession de la drogue

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020

Deux footballeurs ghanéens, Twum Frank Ntini et Richard Dzifa Appiae, ont été arrêtés vendredi au Bangladesh pour ‘’possession de 7.500 pièces de tablettes Yaba’’, une drogue interdite dans ce pays d’Asie, annoncent des médias ghanéens.



Le comprimé de Yaba contient un mélange de méthamphétamine, qui est une drogue addictive, et de caféine.



L’usage de cette combinaison de médicaments engendre beaucoup de problèmes sociaux dans plusieurs pays d’Asie.



Les deux footballeurs ghanéens ont été appréhendés à la descente d’un bus, lorsqu’ils se rendaient à Dacca, la capitale du Bangladesh, en possession de la substance prohibée.



Ils ont été l’objet d’une perquisition des forces de sécurité du Bangladesh, un pays très peu connu dans le football international.



Twum Frank Ntini et Richard Dzifa Appiae étaient au service d’un trafiquant basé dans la capitale bangladaise, selon des médias ghanéens, qui citent les forces de sécurité du Bangladesh.



Leur présumé complice a été arrêté à la suite de l’interrogatoire des deux footballeurs ghanéens, qui ont joué dans plusieurs ligues de football bangladaises.

