Bank Of Africa fait condamner la société GTI Sarl, à lui payer la somme de 253 millions FCFA

Bank Of Africa dite BOA SA a remporté son procès intenté contre l'Entreprise Générale de Travaux d'Ingénierie Sarl (GTI SARL) et le sieur Gorgui Sow. Rendant sa décision dans cette affaire numéro 772/2019, la deuxième chambre du tribunal de Commerce de Dakar a condamné solidairement les défendeurs à payer à la banque la somme de 242.539.804 FCFA en principal et celle de 10.000.000F CFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La présidente Mme Hélène Sarr Camara a également ordonné l'exécution provisoire jusqu'à hauteur de la somme de 500 000 FCFA.

Bank Of Africa avait commis Me Boubacar Wade pour la défense de ses intérêts. Quant à la GTI SARL, elle a été assistée par Mes Léon Patrice et Sylva.