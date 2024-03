Banque africaine de développement : 159 opérations d’une valeur de 10 milliards de dollars approuvées en 2023

«L’année dernière, les Conseils d’administration ont approuvé 159 opérations, d’une valeur de 10 milliards de dollars pour les pays, ce qui représente le deuxième niveau de financement le plus élevé de l’histoire de la Banque », a révélé le président de la Bad. Il a donné l’exemple à Abidjan avec la construction du 4e pont, qui a été financé par la Banque africaine de développement.



«En effet, notre soutien à notre pays hôte, la Côte d’Ivoire, a été multiplié par plus de 5 depuis 2015, date de mon élection à la présidence, passant de 460 millions de dollars en 2015 à 3,1 milliards de dollars en 2023. Dans toute l’Afrique, l’impact de nos High5 se fait sentir. Au cours des sept dernières années, les opérations de la Banque ont eu un impact direct sur la vie de 400 millions de personnes », a déclaré le patron de la Bad.



Selon lui, au cours de cette période, le Groupe de la Banque africaine de développement a fourni un financement de plus de 44 milliards de dollars à l’appui des infrastructures, ce qui fait de la Banque le plus grand bailleur de fonds multilatéral pour les infrastructures en Afrique. Il se dit ravi de s’être rendu en Gambie le mois dernier pour voir l’impressionnant et historique pont Sénégambie qui relie désormais la Gambie et le Sénégal, qui a rapidement permis de réduire les temps de trajet et d’accroître les échanges commerciaux et la circulation des personnes.



Akinwumi Adesina a annoncé que la Banque soutiendra à hauteur de 500 millions de dollars le développement du corridor de Lobito, qui reliera l’Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo, en partenariat étroit avec la Société de financement du développement international des États-Unis et l’Africa Finance Corporation. En partenariat avec Africa50, a-t-il dit, la Banque africaine de développement soutient la construction du projet routier et ferroviaire qui reliera la République du Congo et la République démocratique du Congo.



Il y a deux mois, informe Akinwumi Adesina, la Banque a fourni une garantie de crédit partielle de 696 millions de dollars afin de débloquer 3,9 milliards de dollars pour la construction du chemin de fer à écartement standard du Corridor central, qui reliera la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo. «Investir dans ces infrastructures et dans d’autres infrastructures essentielles est vital pour promouvoir l’intégration régionale, la connectivité et le commerce intrarégional, en particulier dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine », a fait savoir le patron de la Bad.



Adou Faye





Le président de la Banque africaine de développement (Bad) a offert le 29 février dernier, un déjeuner en l’honneur des ambassadeurs accrédités en Côte-d’Ivoire. A cette occasion, Akinwumi Adesina est revenu sur l’action de la banque pour les pays africains au cours de l’année 2023.Source : https://www.lejecos.com/Banque-africaine-de-develo...