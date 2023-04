Banque africaine de développement : L’institution se dote d’une nouvelle politique de dénonciation des abus

Selon un communiqué de presse, celle-ci repose sur la politique de dénonciation et de traitement des plaintes du Groupe de la Banque de 2007, qui, à l’époque, était considérée comme l’une des politiques les plus progressistes qui exprime l’importance que l’institution accorde aux contributions des lanceurs d’alerte à ses processus de lutte contre la corruption et sa tolérance zéro à l'égard de toute mesure de représailles à leur encontre.



«La nouvelle politique de dénonciation fixe des normes supplémentaires : les membres des conseils d'administration et les représentants élus de la banque tombent désormais sous le champ disciplinaire de la politique, lorsqu'il s'avère qu'ils ont menacé ou participé à des représailles à l’encontre d’une partie, interne ou externe, qui aurait signalé des cas de fraude et de corruption dans les opérations de la banque, ou participé à des audits, des enquêtes et des processus disciplinaires », lit-on dans le document.



Renforçant sa capacité à protéger les lanceurs d’alerte extérieurs, la nouvelle politique classe les représailles exercées par des intervenants extérieurs dans le contexte d’opérations financées par le Groupe de la Banque parmi les pratiques d’obstruction, qui sont sujettes à exclusion dans le système de sanctions du Groupe de la Banque. La nouvelle politique garantit que le Groupe de la Banque continuera de protéger les personnes physiques ou morales qui divulguent de bonne foi des cas de fraude ou de corruption, qui refusent d'enfreindre la loi en faisant des révélations publiques, qui contestent l'illégalité nationale ou internationale, ainsi que l'abus de pouvoir, la mauvaise gestion, le gaspillage flagrant ou les menaces sérieuses pour la santé ou la sécurité, qui sont identifiées à tort comme des lanceurs d’alerte. La nouvelle politique de dénonciation garantit également une procédure régulière, car elle offre une aide temporaire aux personnes victimes de représailles en attendant la résolution définitive de leur plainte, protège les droits des personnes qui demandent à bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte contre les représailles, afin qu'elles puissent exercer un recours contre les décisions prises par la banque, préserve l'anonymat des lanceurs d’alerte en maintenant la confidentialité de ses procédures.



S’exprimant le 25 avril, lors du lancement au siège de la banque à Abidjan, de la campagne de sensibilisation à la politique de dénonciation, la directrice du Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption du Groupe de la Banque, Paula Santos-Da Costa, a indiqué que « la campagne sera étalée sur une période de six mois au siège de la banque, dans ses bureaux régionaux et nationaux et dans ses pays membres régionaux ». Mme Santos-Da Costa, désignée responsable de la protection des lanceurs d’alerte à la banque, a déclaré que la campagne serait menée à travers différentes activités, comme l'installation de bureaux d'information, la diffusion de supports d'information, de formation et de communication, de fiches d'information et de foire aux questions (Faq).



