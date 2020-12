Banque de demain, Fintech, 5G et Moyens de paiement : La Bnde livre les opportunités engendrées par la Covid-19

La structure dirigée par Thierno Seydou Nourou Sy et qui a été désignée « Champion du financement des Petites et moyennes entreprises », indique que l’année 2020 marque un grand tournant pour l’économie et la finance. En effet, explique-t-elle, le confinement et les gestes barrières édictées en réponse à la pandémie mondiale ont réinventé le cadre du travail en entreprise ouvrant le champ des possibles à la dématérialisation de la production des biens et services.



Ainsi, soutient-elle à travers un communiqué de presse, les acteurs de la finance et les États ont recours aux Big Data et à l’intelligence artificielle pour toucher plus de monde à coût toujours moindre, améliorer l’expérience client en allant au-devant des attentes des usagers et, s’agissant des seconds acteurs, les États, apporter plus d’efficacité dans les prévisions des politiques publiques et les allocations des ressources publiques.

Bassirou MBAYE

La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) a participé jeudi dernier à l’occasion de la troisième édition des Financial Afrik Awards, à l’un des panels dont le thème était « Banque de demain, Fintech, 5G et Moyens de paiement ». La Banque de développement dont l’expertise a été sollicitée à cette occasion, a été représentée par El Hadji Birane Diop responsable du département études et finance inclusive et Fatou Ndiaye Fall, chargée du Back office monétique.Source : https://www.lejecos.com/Banque-de-demain-Fintech-5...