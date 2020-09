Banque mondiale : « Le système alimentaire est très loin de pouvoir nous aider à réaliser les Objectifs de développement durable»

Les agents de la Banque mondiale soutiennent : « Nous produisons en effet beaucoup de nourriture dans le monde, mais le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté depuis 2014 ». D’après eux, un enfant de moins de cinq ans sur cinq souffre d'un retard de croissance qui aura des conséquences négatives sur sa productivité tout au long de la vie.



Parallèlement, ils relèvent que les problèmes de surpoids ou d'obésité touchent deux milliards de personnes dans le monde et sont à l’origine d’une aggravation des maladies non transmissibles d'origine alimentaire qui compromettent à leur tour la résistance à de nouvelles maladies comme le coronavirus.



A l’en croire,



Par ailleurs, ces agents de la Banque mondiale trouvent de potentielles solutions dans le numérique. En effet, ils indiquent que les technologies numériques entraînent des changements sur de nombreux fronts et à un rythme accéléré, car, explique-t-ils, elles permettent de collecter, d'utiliser et d'analyser des quantités massives de données sur pratiquement tous les aspects du système alimentaire et à un coût marginal presque nul.



Mais, précisent le trio de l'unité d'engagement mondial de la pratique universelle de l'agriculture et de l'alimentation de la Banque mondiale, l'innovation numérique ne vaut que par les objectifs qu'elle sert. Car, « pour produire des résultats positifs, les politiques publiques doivent l’accompagner des infrastructures et capacités humaines nécessaires, s'attaquer aux inégalités entre hommes et femmes et accorder une attention particulière aux bénéfices environnementaux ».

Source : La Banque mondiale affirme que le système alimentaire actuel n’est pas en mesure d’aider à réaliser les Objectifs de développement durable. A travers une publication de Julian Lampietti, Kateryna Schroeder et Ghada Elabed qui sont tous de l'unité d'engagement mondial de la pratique universelle de l'agriculture et de l'alimentation de la Banque mondiale, il est tout de même souligné que des solutions pourraient partir des technologies numériques qui entraînent des changements sur de nombreux fronts et à un rythme accéléré.Source : https://www.lejecos.com/Banque-mondiale-Le-systeme...

