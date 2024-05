Banque nationale pour le développement économique: Le produit net bancaire a progressé de 47% au terme de l’exercice 2023

En effet, informe la Bnde dans un communiqué de presse, l’Assemblée générale des actionnaires, lors de sa session en date du 15 mai 2024, a approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, affichant un total bilan de 555 milliards, soit une hausse de 39% par rapport à l’exercice précédent. Le produit net bancaire (Pnb) de 25,8 milliards FCfa a progressé de 47% et enfin les fonds propres de la banque se sont consolidés en se fixant à 69,9 milliards FCfa, assurant à la banque un confort du point de vue des normes prudentielles.



Selon la même source, lesdits comptes, qui ont fait l’objet d’une certification sans réserve par les commissaires aux comptes, assurent ainsi à la Bnde une bonne solidité financière et prudentielle et la positionnent désormais dans le top 10 des banques du Sénégal.



«A l’instar du Conseil d’administration, qui a arrêté les comptes lors de sa session en date du 29 avril 2024, les actionnaires ont décerné une motion de félicitation au Directeur général sortant Dr Abdoulaye Niane et ses collaborateurs pour le travail accompli dans la consolidation de la banque », lit-on dans le communiqué. Ainsi, la Bnde dit accueillir son nouveau Directeur général, Mamadou Faye, dans de meilleures conditions et envisage l’exercice 2024 avec des perspectives de consolidation de ses activités.



La Bnde remercie l’ensemble de ses clients et partenaires. C’est l’occasion également pour cette banque universelle de rassurer sa clientèle, dans le contexte actuel où elle demeure engagée dans le développement économique, social et environnemental. Selon la même source, en janvier 2014, la Bnde a démarré ses activités en tant que banque universelle innovante et accessible. Son objectif est de faciliter l'accès au financement des PME-PMI et de leur offrir des réponses globales à leurs besoins financiers.



Adou Faye

