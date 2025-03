Banque nationale pour le développement économique : Mamadou Sarr porté à la tête du conseil d’administration

Le communiqué renseigne que cette nomination s’inscrit dans la dynamique de renforcement du leadership de la Bnde, en adéquation avec les ambitions stratégiques que les autorités du pays ont pour la banque.



Inspecteur principal du trésor de classe exceptionnelle, Mamadou Sarr possède une expertise reconnue dans le secteur financier. D’après la Bnde, son parcours distingué l’a mené à occuper des postes de haut niveau.



A ce titre, la banque confie que Mamadou Sarr a été le trésorier général du Sénégal ; avant d’occuper le poste de directeur général de la comptabilité publique et du trésor. Il a aussi exercé la fonction de directeur de cabinet du ministre délégué au budget.



Le nouveau Pca de la Bnde a accumulé plus de 11 ans d’expérience significative au sein de divers conseils d’administration. « Cette expertise précieuse sera un atout majeur pour accompagner les nouvelles orientations et la croissance de la Bnde », rapporte le communiqué.

Bassirou MBAYE

La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) annonce la nomination de Mamadou Sarr en tant que président du conseil d’administration. A travers un communiqué, la Bnde explique qu’il succède à Mamadou Dème, qui occupait ce poste depuis 2015.Source : https://www.lejecos.com/Banque-nationale-pour-le-d...