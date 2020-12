Baptême du bébé de la député Aminata Diao Baldé (Photos)

Revoilà la député Aminata Diao Baldé, perdue de vue par nos radars scotchés à l’Assemblée nationale. Eh bien ! La parlementaire est réapparue hier en public. C’était à l’occasion du baptême de son nouveau-né, organisé dans la sobriété à son domicile à Keur Ndiaye Lo. À côté de son époux, Moussa Baldé (à ne pas confondre avec le ministre de l’Agriculture) la native de Diaobé était entourée de ses parents et ami, percise L'As. s.



Plusieurs personnalités ont fait le déplacement. On peut citer entre autres sa collègue Awa Niang, deuxième questeur de l’Assemblée nationale, le Directeur général de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé etc.