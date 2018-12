Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Barack Obama, Père Noël pour les enfants malades de Washington Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Décembre 2018 à 18:34 | | 0 commentaire(s)| Barack Obama s'est rendu dans un hôpital de Washington, où il a distribué des cadeaux aux enfants malades.





Bonnet rouge et blanc sur la tête, sac assorti sur le dos, Barack Obama a joué les Pères Noël pour les enfants malades de Washington. Mercredi, l'ancien président américain s'est rendu pendant une heure et demie au Children’s National Medical Center de la capitale américaine pour distribuer des cadeaux aux jeunes patients, qui passeront les fêtes hospitalisés. «Là où se trouve la famille, là où se trouvent les gens que tu aimes, c'est là que se trouve Noël», a-t-il assuré à une adolescente, rapporte «USA Today». Barack Obama au Children’s National Medical Center de Washington, le 19 décembre 2018. © Chuck Kennedy / AFP

Children's National Thank you @BarackObama for making our patients’ day so much brighter. Your surprise warmed our hallways and put smiles on everyone’s faces! Our patients loved your company…and your gifts! https://www.instagram.com/p/BrlZliwBD8e/ #HolidaysAtChildrens #ObamaAndKids



"Son naturel chaleureux a remonté le moral de ces enfants"



Les cadeaux, qui avaient été collectés par l'Obama Foundation, avaient été prévus pour les patients de tous les âges, précise le «Washington Post» : petites voitures télécommandées, puzzles, vernis à ongle... «Je sais qu'ils en parleront pendant des années. Pendant une telle période, quand personne ne veut être à l'hôpital, son naturel chaleureux a remonté le moral de ces enfants, de leurs parents et de chaque membre du personnel qu'il a croisés», a assuré au quotidien Kurt Newman, président du Children's National Health System.



Avant de partir, le 44e président américain a tenu à remercier le personnel hospitalier de cet établissement où Michelle Obama se rendait régulièrement quand elle était First Lady : «J'ai pu parler avec certains des merveilleux enfants et leurs familles pendant une période qui est difficile pour les parents. En tant que père de deux filles, je ne peux qu'imaginer être dans la situation où des infirmières, du personnel, des docteurs et des gens prennent soin d'elles, s'occupent d'elles, les écoutent, et sont là pour leur tenir la main, c'est le plus important. Quel beau rappel de ce que doit être l'esprit de Noël.»













