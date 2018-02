Barça: Piqué explique sa célébration polémique contre l’Espanyol

L’histoire d’amour est toujours plus intense entre Gérard Piqué et les fans de l’Espanyol Barcelone à l’approche de la Sant-Valentin. Ce dimanche, le défenseur du Barça a même offert un cadeau empoisonné à ses meilleurs ennemis: un but égalisateur dans le derby en fin de rencontre, sur une pelouse détrempée (1-1) lors de la 22e journée de Liga. Chahuté par les supporters après avoir appelé leur club "l’Espanyol de Cornella" en Coupe du Roi, Piqué a célébré sans retenue sa réalisation en demandant au stade El-Prat de se taire.



"L’Espanyol est le club le plus déraciné de Barcelone"



De quoi alimenter la polémique, même si l’international espagnol se défend de jouer les provocateurs. "L'Espanyol est de Cornella. Je l'ai dit l'autre jour. Leur propriétaire est chinois. Les conseillers sont chinois, L'Espanyol est le club le plus déraciné de Barcelone", a insisté le défenseur après la rencontre devant les médias. "Ceux qui insultent ma famille, ça, c'est un manque de respect. (Ma célébration), c'était le minimum que je puisse faire après tout ça".











Rmc