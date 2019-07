Barcelone: « Ngomez Nokass» rend hommage à son fondateur

« Ngomez Nokass », composé de percussionnistes sénégalais organise un festival en hommage à son fondateur, Adama Ngom et à Barcelone, la ville qui les a accueillis.



Trois ateliers de danse sabar et un atelier de percussion enseigné par Adama lui-même, seront au menu vendredi à Lleialtat Santsenca. Samedi dans la soirée, il y aura un concert au « Diobar », où professeurs et étudiants se rencontreront. La richesse rythmique que tant de percussionnistes peuvent générer ensemble, est incalculable. Il s’agit de l'un des spectacles les plus impressionnants que l'on puisse voir dans cette ville, grâce à la richesse culturelle des flux migratoires.



