Bargny : Un assistant vétérinaire arrêté avec 6 kg de chanvre indien E. M., assistant vétérinaire, a été interpellé par un ASP à bord de sa moto, avec un colis contenant des blocs de chanvre indien. Il sera arrêté au terme d’une course-poursuite dans les coins et recoins des quartiers de Bargny, avec 6 kg de l’herbe illicite.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Novembre 2022 à 11:15 | | 0 commentaire(s)|

Pendant que le présumé dealer répondait aux questions de l’ASP et d’un policier, un individu non encore identifié infiltre la foule, se faufile entre les gens et récupère en douce la moto.



Ainsi, il profite de la mêlée pour disparaître en toute discrétion avec l’engin à deux roues. A défaut de mettre la main sur le scooter, l’Asp réquisitionne un véhicule, embarque l’assistant vétérinaire et le conduit manu militari au poste de police de Bargny.



Lors de son audition, E. M. reconnaît les faits et déclare avoir acheté l’herbe auprès d’un dealer grossiste à Thiadiaye. « J’ai déboursé la somme de 240.000 FCfa, pour me ravitailler auprès d’un fournisseur établi à Thiadiaye. Il m’a vendu le kilo à 40.000 FCfa », a-t-il confié.







