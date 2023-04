« Barker Borom Darou ! », Par Diérycoly

Darou Mouhty, un des fiefs religieux du mouridisme, demeure une étape primordiale pour tout disciple et au-delà, pour tout musulman, tant par la simplicité et l'ouverture des habitants.



Son fondateur, Mame Thierno Birahim Mbacké, plus connu sous le nom de Borom Darou fût l'un des plus proches compagnons et frère de sang du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul (RTA).



Un Borom Darou peut en cacher un autre ou plutôt être la réincarnation de l’autre, suivant une lignée familiale, souvent racontée par la tradition orale, devint une réalité absolue.



Mame Thierno Birahim Mbacké Ibn Serigne Ousmane Mbacké Ibn Mame Thierno Birahim Mbacké est de cette race de marabouts qui ne vous laisse pas indifférent, tant par leur abord facile, l'ouverture d'esprit, la franchise, la sincérité et surtout, les conseils prodigués pour devenir meilleur dans la vie, tout en gardant la foi.



Après Touba, la sainte, Darou Mouhty fait figure de capitale du mouridisme. L'actuel khalife, Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang en est la preuve palpable. Tant, il est affable, simple, toujours en adoration du Tout Puissant, de son Prophète Muhammad (PSL) et du Saint Coran. Que dire de plus...



Revenons-en, à Borom Darou Ibn Serigne Ousmane Mbacké. On le lie souvent à Chicory, une bourgade distante d'une dizaine de kilomètres de Darou Mouhty. C'est son refuge, son patelin, sa raison de vivre, son "Chez lui". Il en a fait un lieu agréable à vivre avec des commodités pour les habitants, ainsi que sa famille au sens large. Une des particularités de Chicory est que des personnes y viennent, de leur propre gré, en quête de rédemption ou de savoir. Et, les portes leur sont ouvertes comme si, elles étaient à l'école coranique ou dans un lieu de savoir. L'éducation est le leitmotiv de Borom Darou, Borom Chicory.



Il se plaît à rappeler à qui veut l'entendre qu'il n'est ni Dieu, ni un Prophète. Il n'aime pas le sobriquet de marabout. Il tient à rester lui-même, un homme qui aime partager et aider son prochain à devenir meilleur.

Bon nombre de personnalités de son acabit devraient en prendre exemple pour aider notre jeunesse à avoir plus confiance en eux et à développer leurs qualités intrinsèques.



Écrire sur Borom Darou n'est pas chose aisée, tant le personnage est difficile à cerner. Son sourire légendaire dévoilant de temps à autre sa dent couleur or. Il a toujours le bonnet bien vissé sur la tête. Tous ses échanges commencent par la droiture, l'esprit de dépassement, l'entraide et la solidarité et le refus de la vassalité. Peut-être, fut-il un communiste caché dans sa tendre jeunesse. En discutant avec lui, l'on sent nettement qu'il refuse d'être dominé et consent à dire qu'il faut toujours faire valoir ses idées coûte que coûte sans verser dans la provocation, l'invective et la gaucherie.



Bon sang, ne saurait mentir. Les compagnons de ses aïeux et grands-parents, avant lui, tels que Maba Diakhou Ba, Cheikh Omar Foutiyou Tall, El Hadj Malick Sy etc...furent des combattants de l'islam et de la liberté de parole.



Dieuredieuf Mbacké

Barker Borom Darou,

Borom Chicory