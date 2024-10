Barthélémy Dias: "Bougane est un otage du régime de Mimi"

Barthélémy Dias a réagi au placement sous mandat de dépôt de Bougane Guèye Dany. D'après iGFM, la tête de liste de la coalition « Samm sa Kaddu » s’est exprimé sans détour.



« Je ne commenterai pas la décision du Procureur, parce que la décision ne vient pas du Procureur. La décision vient d’en haut. Et vient particulièrement de celui que j’ai baptisé Mimi. Qui a passé tout son temps à mentir aux Sénégalais. Bougane est un otage du régime de Mimi, il dérange le régime, c’est un candidat sur une liste validée par le Conseil constitutionnel. En sachant que la campagne démarre dimanche 27 octobre, on veut présenter Bougane en audience des flagrants délits, le 30 octobre. C’est-à-dire 3 jours après le démarrage de la campagne. C’est du divertissement, des enfantillages. Nous lançons un message au peuple sénégalais et à tous ces Sénégalais qui se sont battus corps et âme, à se mobiliser. S’ils pensent qu’en emprisonnant Bougane pour cette élection, ils vont nous refroidir, ils se trompent lourdement. Le combat, il aura bien lieu. Le combat, ce n’est pas le folklore politique. Les Sénégalais sont dans leur maisons, dans leur bureaux, avec leurs cartes d’électeur. Et les Sénégalais, une chose est claire et nette, ils sont soucieux de l’avenir et du devenir de leur pays. Bougane est un homme politique, il sait que ça, c’est un passage forcé. Je lui ai seulement dit qu’il occupera la même cellule que j’ai occupé à la prison de Tambacounda. Il y a quasiment 13 ans de cela. La prison de Tambacounda n’est pas une prison, c’est un ancien enclos pour chevaux .»