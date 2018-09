Barthélémy Dias : "J'ai perdu 30 kilos en prison"

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Septembre 2018 à 07:25 | | 0 commentaire(s)|

Barthélémy Dias est en forme. Et il le clame. Selon Les Échos, le maire de Mermoz-Sacré Cœur a confié à ses proches venus lui rendre visite à la prison de Rebeuss, avoir perdu 30 kilos. Grâce au sport. Ne serait-ce que pour ça, Dias remercie ceux qui l'ont mis en prison. Il a souligné qu'en entrant à Rebeuss, il faisait 107 kilos.

Barthélémy Dias est persuadé que Macky Sall et Ousmane Tanor Dieng sont les responsables de ses déboires judiciaires. Se confiant à des proches venus lui rendre visite à la prison de Rebeuss, le maire de Mermoz-Sacré Cœur, repris par Les Échos, a affirmé que le secrétaire général du Ps et le chef de l'État veulent l'empêcher de participer aux élections; le premier, selon Dias, ayant fait croire au second qu'il est le plan B de Khalifa Sall pour la présidentielle de 2019.

"Je ne suis le plan B de personne, a tonné l'édile de Mermoz-Sacré Cœur, qui purge une peine de six mois. Le seul et unique plan, c'est Khalifa Sall. C'est lui le plan A, le plan B, le plan C, le plan Z. Tôt ou tard, ceux qui nous mis ne prison Khalifa Sall et moi, répondront de leurs actes."

Seneweb



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook