Barthélémy Dias face au juge Mamadou Yakham Keïta

Le maire de Mermoz /Sacré-Cœur, Barthélémy Dias arrêté pour outrage à magistrat et appel à un mouvement insurrectionnel, va être jugé ce vendredi en flagrants délits au tribunal de Grande instance de Dakar. D’après l’As, l’audience sera présidée par le juge Mamadou Yakham Keïta. Ce dernier officiait à la Chambre civile et commerciale jusqu’à la création du tribunal du commerce. Auparavant, il a fait ses armes dans les juridictions de l’intérieur du pays notamment le tribunal d’instance de Nioro du Rip dont il a été le Président.



Barthélémy Dias est poursuivi pour offense au chef de l’Etat, outrage à magistrat et appel à l'insurrection suite aux propos tenus après la condamnation de Khalifa Sall. Selon son avocat, Me El Hadji Diouf qui intervenait dimanche à la Rfm, ces délits ne tiennent pas la route d’autant que son client n’a insulté aucun magistrat ni appelé à l’insurrection.



Il estime que les propos du maire de Mermoz / Sacré-Cœur ont été détournés et habillés d'un sens qui n'était pas celui véhiculé par leur auteur. Le journal Libération révèlait que lors de son audition en garde-à-vue, Barthélémy Dias a juré que ses propos ont été mal compris car traduits du wolof en français.