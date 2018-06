Basket - Eliminatoires Mondial 2019 : Gorgui Sy Dieng et Maurice Ndour parmi les présélectionnés

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Juin 2018 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine de basket, Abdourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’ a publié hier une liste de 24 joueurs pour la préparation de la manche retour des éliminatoires de la Coupe du monde, prévue les 29-30 juin et le 1er juin.



Hormis Hamady Ndiaye (en convalescence), on retrouve les joueurs de l’expédition de Maputo sur la liste à savoir Xane d’Almeida, Louis Adams, Thierno Ibrahima Niang, Djibril Thiam, Malèye Ndoye, Moise Diamé, Ibrahima Thomas, Lamine Sambe, Mouhammad Faye, Youssou Ndoye et Pape Abdou Badji.



Absents lors de la manche aller, Gorgui Sy Dieng, Cheikh Mbodj et Maurice Ndour figure parmi les préselectionnés. Ce groupe est renforcé par 9 autres joueurs qui ont pris part aux deux derniers stages. Il s’agit de Matar Guèye (Alabama, USA), Ibrahima Sankaré (Gran Canyon, USA), Alkaly Ndour (As Douanes), Omar Badio (Saltigué), Pape Moustapha Diop (As Douanes), Moussa Seck (Uso), Birahim Gaye (As Douane), Abdoulaye Coulibaly, (Asfa), Mamadou Lamine Diop (DUC) et Serigne Bamba Guèye (UGB).



La fédération sénégalaise de basket communiquera ultérieurement la date effective du stage des "Lions".













Record

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook