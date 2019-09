Basket - Mondial Chine 2019 : l’Afrique à terre

Porto Rico a passé un 8-0 dans les 90 dernières secondes pour doubler la Tunisie (67-64) et se qualifier pour le deuxième tour du Mondial. Les Tunisiens étaient les derniers espoirs africains dans cette compétition après



Le treizième qualifié sur seize pour le deuxième tour du Mondial (31 août-15 septembre en Chine) est connu. Dans une finale pour le deuxième billet du groupe C derrière l’Espagne, Porto Rico a grillé la Tunisie sur le fil grâce à un panier à trois points du meneur de jeu Gary Browne, son seul tir primé réussi du match, à cinq secondes de la fin (67-64).



Les Tunisiens de Salah Mejri (14 points, 9 rebonds) tenaient les commandes depuis la fin du troisième quart-temps et disposaient de cinq points d’avance à une minute et trente-cinq secondes du terme (64-59), mais ils ont concédé un 8-0 fatal.



L’Espagne et Porto Rico croiseront au deuxième tour avec les deux qualifiés du groupe D, Italie et Serbie, qui se disputent la première place mercredi après-midi. La Tunisie qui aurait obtenu le ticket direct réservé à l’Afrique en cas de qualification, peut encore y prétendre à condition de se classer meilleure équipe de son continent lors des matches de classement.



Le Nigéria et l’Angola sauvent l’honneur



Dans les autres rencontres, la Pologne a assuré un troisième succès précieux sur la route des quarts de finale en dominant la Côte d’Ivoire (80-63). Les coéquipiers d’A.J. Slaughter, l’ancien Villeurbannais, terminent en tête du groupe A alors que la Chine et le Venezuela se disputent mercredi le deuxième billet pour le deuxième tour.



Dans des matches entre équipes déjà éliminées avant le deuxième tour, l’Angola a écarté les Philippines après prolongation (84-81) et le Nigéria a pulvérisé la Corée (108-66).



