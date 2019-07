Basket: la Fédé renouvelle le contrat de Cheikh Sarr

La Fédération sénégalaise de Basketball sécurise Cheikh Sarr. En effet, le contrat du sélectionneur national des "Lionnes" vient d’être renouvelé à quelques jours de l’Afrobasket féminin, qui va se tenir à Dakar du 09 au 18 Août 2019.



La FSBB « dope » Cheikh Sarr. En effet, à quelques jours de l’Afrobasket (Dames), l’instance dirigeante du basket-ball sénégalais a tenu à renouveler sa confiance au sélectionneur des "Lionnes". « L’entraîneur national a renouvelé son contrat aujourd’hui (Ndlr: jeudi) avec la Fédération Sénégalaise de Basket-ball », a appris Senego de source fédérale.



C’était en présence du Président de ladite instance, Me Babacar Ndiaye et du directeur technique national, Maguatte Diop (voir photos). Notre source ajoute que, « la fédération a tenu à mettre l’entraîneur ainsi que le reste de l’équipe, dans des conditions de performance requises pour réussir une bonne campagne de l’Afrobasket 2019 ».













