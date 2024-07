Bassirou Diomaye Faye : "La Sortie du Burkina, du Mali, et du Niger Serait une Erreur Historique" Le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé ses préoccupations concernant la possible sortie du Burkina Faso, du Mali, et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Lors de son intervention au 65e Sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu à Abuja, il a souligné l'importance de maintenir l'unité au sein de l'organisation.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2024 à 15:04 | | 1 commentaire(s)|

Importance du Maintien de l'Unité



Selon Faye, le retrait de ces trois pays serait "le pire des scénarios" et représenterait une "grande blessure au panafricanisme" que les pères fondateurs de la CEDEAO ont transmis. Il a insisté sur la responsabilité historique des membres de préserver cette unité pour les générations futures.



Constitution de l'Alliance des États du Sahel



Cette déclaration intervient peu après l'annonce de la formation de l'Alliance des États du Sahel (AES) par le Burkina Faso, le Mali, et le Niger. Ces pays ont officialisé leur décision de se retirer de la CEDEAO pour former cette nouvelle confédération, une initiative adoptée lors d'un sommet dans la capitale du Niger.



Appel aux Réformes



Faye a également plaidé pour des réformes au sein de la CEDEAO pour l'adapter aux réalités contemporaines. Il a affirmé que ces réformes étaient essentielles pour maintenir les idéaux démocratiques de l'organisation et a réitéré le soutien du Sénégal à la révision du Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance.



Contexte Politique



Le discours du Président sénégalais se situe dans un contexte de tensions croissantes entre certains États membres de la CEDEAO, exacerbées par des coups d'État militaires récents dans la région et des désaccords sur la gouvernance régionale. L'engagement de Faye en faveur de la cohésion régionale met en lumière les défis auxquels la CEDEAO est confrontée dans sa mission de promotion de la stabilité et de l'intégration en Afrique de l'Ouest.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook