Bassirou Diomaye Faye- Secteur privé : «La majeure partie ne lui sera d’aucun apport pour la réduction du coût de la vie», Birame Yaya Wane, Pdt du Cndes Président du Conseil national des dirigeants d’entreprise du Sénégal (Cndes), Birame Yaya Wane, non convié à cette rencontre, reste pessimiste quant à la réalisation des promesses faites par certains leaders du patronat. Il a donné son avis à Bés bi.

«Acteur économique, depuis plus de 30 ans, j’évolue dans des secteurs et piliers du développement. Si je suis oublié dans cette rencontre, cela me laisse pantois. Un gouvernement, surtout nouveau, doit compter sur son secteur privé.

Mais malheureusement, ce secteur est mal hiérarchisé. Il y a des acteurs économiques opérationnels, d’autres fonctionnels. Alors que certains ne jouent que des rôles de lobbying. C’est devenu un melting-pot. On ne sait plus qui est acteur économique et qui ne l’est pas.



Et c’est problématique pour le secteur privé national parce que la majeure partie des acteurs convoqués par le nouveau pouvoir ne seront d’aucun apport pour ce programme de réduction du coût de la vie».



