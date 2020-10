Baux maraîchers: 4 apprentis-chauffeurs qui fumaient du chanvre indien, appréhendés

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020

Quatre apprentis-chauffeurs qui fumaient du chanvre indien à la gare interurbaine des Baux maraîchers de Pikine, ont été alpagués.



Selon des sources de «L’As», ces drogués ont été mis à la disposition du commissariat d’arrondissement de Pikine pour les besoins de leur garde-à-vue et de leur déferrement au parquet.



Ces arrestations interpellent au premier chef le regroupement des transporteurs et les syndicalistes du secteur. Ils doivent sensibiliser les acteurs et aider la police à assainir le site.

