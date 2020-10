Baux maraîchers de Pikine: 3 millions de FCfa extorqués à un commerçant par des policiers

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Octobre 2020 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

Des policiers en service au poste de la gare routière des Baux Maraîchers sont accusés d’avoir extorqué 3 millions FCfa à un commerçant, nommé Serigne Modou S. D’après Les Echos, le chef de poste a été arrêté et envoyé en prison pour 10 jours au camp Abdou Diassé.



Test parti d’un contrôle de routine au cours duquel les policiers ont confisqué le sac du commerçant, contenant l’argent suite aux instructions de leur chef. Mais, précise le journal, le commerçant a constaté la disparition de ses sous à son arrivée au Commissariat pour nécessité d’enquête préliminaire.



Et, les policiers lui restituent les 3 millions qui avaient disparu. Mais, des mesures disciplinaires sont prises contre les agents de police indexés avant d’être mis au frigo.



