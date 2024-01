Bayakh: 4 agresseurs armés mis aux arrêts pour vol et trafic de drogue

Dans sa croisade contre le banditisme, la légion de gendarmerie de Thiès multiplie les opérations de sécurisation pour traquer les hors-la-loi. C'est dans ce cadre que les éléments de la brigade de Cayar (de la compagnie de la capitale du Rail) ont démantelé hier un gang s'activant dans le vol avec violence et le trafic de drogue.



D’après Seneweb, quatre malfaiteurs ont été pris en flagrant délit, selon des sources de.



Les hommes en bleu ont saisi des armes blanches, un pistolet factice, des pieds de biche, des motos-Jakarta démembrées et deux autres sur roues, 2 kg de chanvre indien, ainsi que deux cornets de drogue, entre autres.



