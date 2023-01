Bayern Munich: Sadio Mané de retour à l’entraînement L’international sénégalais Sadio Mané, touché début novembre au péroné droit et forfait pour le Mondial 2022, a repris mardi la course à l’entraînement avec le Bayern Munich, à trois semaines du huitième de finale aller de la Ligue des champions à Paris.

Dans la grisaille munichoise, Sadio Mané (30 ans) a effectué ses premières courses après plus de deux mois d’absence du côté de la Säbener Strasse. « C’est bien de te revoir courir! « , a tweeté le Bayern Munich, accompagnant le texte d’une vidéo de l’attaquant, recrue phare des Munichois à l’été 2022 en provenance de Liverpool, tout sourire et les bras en croix en sortant du vestiaire pour monter sur le terrain d’entraînement entouré de neige.



L’attaquant sénégalais a manqué la dernière Coupe du monde avec sa sélection après s’être blessé au genou droit le 8 novembre dernier lors de la rencontre face au Werder Brême. Il s’était fait opérer la semaine suivante à Innsbruck (Autriche), une intervention actant son absence au Mondial. Mais l’heure du retour à la compétition approche progressivement. « C’est un joueur important, rappelle Nagelsmann. Si tout se passe bien, il se pourrait qu’il revienne à temps pour le PSG. Nous verrons comment il réagit à la charge de travail. Personnellement, je ne l’envisage pas encore pour le match aller. »



L’Allemand maintient un petit espoir sur un retour de sa star dès la première manche dans un mois même s’il prend garde de ne pas s’emballer. Le 8e aller est programmé le 14 février prochain au Parc des Princes. Le match retour aura lieu trois semaines plus tard à l’Allianz Arena, le mercredi 8 mars (21h sur RMC Sport).



