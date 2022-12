Bby: Les femmes cadres tirent sur les deux députés du PUR et vantent la vision de Macky Sall La Plateforme des femmes cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle dénonce avec véhémence le comportement inhumain des deux députés du PUR, Massata Samb et Mamadou Niang, suite à l’agression perpétrée contre la députée Aminata Ndiaye de Gniby. Ces Femmes Cadres condamnent avec la dernière énergie ces actes ignobles et indignes envers la parlementaire.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Décembre 2022

Les femmes cadres de BBY et de la majorité présidentielle sont en phase avec la déclaration du Parlement de la CEDEAO relative aux abus sur une femme à l’Assemblée Nationale du Sénégal. Elles invitent les autorités judiciaires à prendre toutes les dispositions nécessaires pour punir sévèrement les 2 députés en fuite. Les Femmes Cadres suivent avec attention le bulletin de santé de la Député Aminata Ndiaye et prient pour son prompt rétablissement.



Poursuivant l’actualité nationale, les Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle félicitent le Président de l’Assemblée Nationale pour sa sérénité lors du marathon budgétaire de l’année 2022 malgré le comportement anti républicain de l’opposition. Et, elles invitent les députés de l’opposition à plus de responsabilités lors du passage du Premier Ministre Monsieur Amadou Bâ pour sa déclaration de Politique Générale prévue ce lundi 12 décembre 2022.



Par ailleurs, ces femmes remercient les Lions du Sénégal et leur encadrement technique de leur parcours à la Coupe du Monde de football et d’avoir fait rêver les populations. Elles les encouragent en leur souhaitant plein succès pour les prochaines compétitions.



Dans le même esprit, elles félicitent le Chef de l’Etat et son Gouvernement. En effet, pour la première fois le Sénégal a atteint 83% des ressources propres sur le budget. Ce qui est excellent pour l’économie et l'autonomie.



La plateforme se réjouit du joyau offert par le président Macky Sall: l’université Amadou Mahtar Mbow.

Nichée au cœur de la nouvelle ville de Diambiadio, cette réalisation franchit une autre étape de qualité dans la marche résolue du chef de l’Etat vers le Sénégal émergent en son axe 2 dédié au capital humain dont l’éducation et la formation constituent les composantes majeures.



La plateforme félicite le chanteur et compositeur sénégalais Oumar Pène, lead vocal du Super Diamono, de son « Prix de l’Excellence » reçu ce dimanche, à Abuja (Nigeria), dans la catégorie « Art » décerné par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao). Une récompense qui est une reconnaissance de l’engagement de l’artiste dans la promotion de l’intégration africain.



Parlant de l’actualité internationale, au menu des travaux de la 23ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) qui s’est tenue à Abidjan, le Président Macky Sall et plusieurs Chefs d’Etat de l’espace ont examiné le rapport de l’état de l’union africaine en 2022 et fait très marquant, le rapport de la mise en œuvre des chantiers de haut niveau sur le Financement des Économies, de la Paix et de la Sécurité, de l’énergie mais aussi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’espace UEMOA.



Pour conclure, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, réaffirme son soutien sans faille au gouvernement et au Président de la République, Macky Sall et compte l’accompagner pour la matérialisation de sa vision pour le Sénégal Horizon 2035.



