Beach Soccer- Coupe des nations : Le Sénégal démarre la compétition face à l’Iran, vendredi

La Coupe des nations est organisée par le Beach soccer Worldwide. Elle oppose les quatre équipes vainqueurs des championnats d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique. Il s’agit du Sénégal, de l’Iran, de la Russie et des Emirats arabes unis qui remplacent le Brésil, forfait.



Ce match est le premier qui opposera les "Lions" à l’Iran, champion d’Asie en titre. Samedi, ils affronteront la Russie, le pays organisateur de la compétition, à 12h GMT, avant de se mesurer aux Emirats arabes unis, dimanche, à 10h GMT.



Cette compétition servira de préparation aux septuples champions d’Afrique pour la Coupe du monde de la discipline prévue en février 2024 (15-25), à Dubaï, aux Emirats arabes unis.



Les Lions de la plage avaient terminé au pied du podium lors de la dernière édition organisée en 2021, en Russie et remportée par le Portugal.



Les hommes de Mamadou Diallo ont été récemment (30 juin) finalistes du tournoi de Beach soccer des Jeux africains de la plage, contre le Maroc. Ils avaient perdu sur le score de 4 tirs au but à 3. A la fin du temps règlementaire, le score était de 3 buts partout.