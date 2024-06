Beach Volley: Tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024 Bonne entrée en matière des lions du Sénégal. Victoire 2 sets à zéro de la paire sénégalaise composée de Seydou Mbengue et de Babacar Samb, face à la Sierra Leone.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2024 à 01:20 | | 0 commentaire(s)|

Un match très disputé. En effet, sur le 1er set, les joueurs se sont arrachés jusqu'au dernier point. Score final, 29-27, pour un match qui devrait s'arrêter à 21 bien sûr, avec un écart de 2 points. Cela est la marque des grandes équipes et des matchs durs. Les protégés de Pape Madiore Ndiaye (coach du Sénégal) ont démontré tout leur talent, qui a finalement payé.



Les adversaires ont été secoués par cette victoire arrachée au 1e rset. Puis, les beacheurs sénégalais concentrés, ont plié le match. 21-19, le résultat du 2e set.



Score final 2 sets à zéro. Victoire importante du Sénégal pour sa première sortie dans cette compétition. Prochain match dans la phase de groupe, demain, à 12h GMT, contre les îles Comores et puis, dans l'après-midi, à 18h, face à l'Afrique du Sud.



Deux matchs déterminants pour le Sénégal, pour la suite de cette compétition et pour l'atteinte de l'objectif, la qualification pour les JO Paris 2024.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook