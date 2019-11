Beach soccer : Le Sénégal domine l’Angleterre (3-2) et remporte la « Copa Lagos » Le Sénégal a remporté la « Copa Lagos » après son succès sur l’Angleterre, dimanche (3-2), à Lagos. Avant cela, les Lions de la plage avaient dominé le Brésil (5-4) et le Nigéria (5-2).

Le gardien de but sénégalais, Alseyni Ndiaye a été désigné meilleur gardien du tournoi, alors que son coéquipier Lansana Diassy a été élu meilleur joueur de ce « Copa Lagos ».

De bon augure en direction en direction de la coupe du monde, prévue du 21 novembre au 1 décembre 2019 au Paraguay.

Les footballeurs de la plage arrivent à Dakar ce lundi, avant de repartir, le 10 novembre prochain pour le Paraguay.

Le Sénégal sera dans le groupe C avec la Russie, la Biélorussie et les Emirates Arabe unis, lors de ce Mondial.



