Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Beauté: 5 erreurs de maquillage que toutes les femmes doivent éviter Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Avril 2018 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

Il faut généralement beaucoup d’expérimentation à une femme, et beaucoup de temps pour se maquiller correctement.

Le maquillage peut renforcer votre confiance en vous en mettant en évidence vos meilleures caractéristiques faciales et en donnant à votre peau une apparence bien nourrie. Mais, avez-vous déjà remarqué que parfois cela peut vous faire paraître plus vieille? Aucune n’est à l’abri de choisir les mauvaises stratégies de maquillage!

Voici 5 erreurs de maquillage communes à toutes les femmes que vous devez désormais éviter.

1. Trop de poudre pour le visage L’application de poudre sur les fondations est un excellent moyen d’obtenir une couverture supérieure. Cela dit, appliquer généreusement de la poudre sur toute la surface de votre visage donnera à votre peau un aspect fade et vieillira considérablement votre apparence générale. La poudre a tendance à s’accumuler dans les ridules et les pores, donnant au visage une apparence légèrement pâle

2. Application de maquillage dans le mauvais lighting Lorsque vous avez besoin de décider ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas en ce qui concerne le maquillage, vous devez le tester sur votre peau dans un lighting naturel. Lorsque vous essayez de vous maquiller dans un lighting artificiel, vous remarquerez que cela ne semble pas aussi flatteur que vous l’espériez. Choisissez ce qui vous convient le mieux.

3. Assortir votre maquillage avec vos vêtements La combinaison est old-school. Lorsque vos vêtements sont brillants et votre maquillage aussi, cela ne fait que vous rendre percutante. Les maquilleurs croient que si vos vêtements sont vibrants, il vaut mieux opter pour une palette de maquillage neutre.

4. Mauvaise couleur pour les sourcils Remplir et raffiner vos sourcils joue un rôle important dans la structuration de votre look puisque les sourcils encadrent vos yeux et mettent la touche finale à votre apparence générale. Cependant, l’application de la bonne teinte est cruciale. Ou bien, dites « Bonjour » à un look artificiel qui n’est pas très attractif.

5. Trop de fard à joues La subtilité est la voie à suivre, avec un doux tourbillon de couleurs sur les pommes de vos joues.

Crédit photo: Wikihow

AUTEUR: Felicia Essan



Accueil Envoyer à un ami Partager