Beauté: Amber Rose se lance dans une nouvelle chirurgie esthétique Rédigé par leral.net le Samedi 20 Janvier 2018 à 12:27 | | 0 commentaire(s)| Amber Rose, l'ex-copine de Wiz Khalifa, a annoncé ce vendredi, sur son compte instagram, qu'elle allait subir une opération de chirurgie esthétique. Quelle partie de son corps sera retouchée? A cette question, la jeune femme explique qu'elle va modifier sa poitrine. Amber Rose a surtout précisé qu'elle compte réduire le volume de sa poitrine qui selon elle, semble encombrant.

« Ma réduction mammaire est prévue pour demain. J’ai vraiment peur et en même temps, je suis très excitée. Le Dr. Matlock et le Dr. Fisher vont prendre soin de moi » a-t-elle déclaré.

Certains proches de la starlette lui ont demandé pourquoi elle a pris cette décision. Elle explique qu’elle ne voudrait pas mettre un terme au port des soutiens-gorges.

Plusieurs fans de la jeune américaine ont estimé que c’est une très mauvaise décision, dans la mesure où elle s’expose aux dangers de voir son corps se déformer à la vieillesse. Une fan qui a commenté cette décision d’Amber Rose, lui a d’ailleurs fait savoir que le cas de Michael Jackson devrait l’amener à revoir sa décision.

Quelques jours auparavant, Amber Rose avait tenu à expliquer toujours sur instagram, qu’elle se sentirait mieux avec une poitrine réduite. Âgée de 34 ans, Amber Rose a eu un petit garçon Sebastian, âgé de 5 ans avec Wiz Khalifa. Après avoir partagé à plusieurs reprises, son souhait de faire une réduction mammaire, la jeune femme s’est finalement décidée. « Je songe à une réduction mammaire… Mes seins sont tellement lourds que ça en est stupide, mon dos me fait mal et je ne peux pas porter des hauts mignons sans porter un soutien-gorge de grand-mère ».



