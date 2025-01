Bébé de l’Equité 2025 : Dr. Ndèye Marième Samb, Coordonnateur national du PUMA, travaille à réduire la dépendance transfrontalière

A l’arrivée, c’est le village de Darou Mbapp, situé dans la commune de Ngayène Sabakh, qui a eu les honneurs et le PUMA a mobilisé des moyens importants pour témoigner de la solidarité du programme à la famille : « Au PUMA, nous considérons que chaque enfant né dans ce pays, mérite toutes les attentions, particulièrement les enfants des zones frontalières », a déclaré le coordonnateur national.



Selon toujours le coordonnateur national du PUMA, « le bébé de l’Equité est le fruit d’un engagement collectif en faveur de l’inclusion et de l’égalité d’accès aux droits fondamentaux ». L’initiative qui en est à sa cinquième édition, permet de faire le plaidoyer pour une fréquentation régulière des femmes au niveau des postes de santé. Cela permet, selon Dr. Ndèye Marième Samb, de « réduire la dépendance transfrontalière et de renforcer non seulement la souveraineté, mais aussi la solidarité nationale ».



A travers la célébration du bébé de l’Equité, le programme PUMA améliore et facilite l’accès à l’état-civil : « Aujourd’hui, grâce au PUMA, chaque enfant né dans les postes de santé du PUMA, est automatiquement déclaré à l’état-civil, dès sa naissance. Cette avancée cruciale garantit à nos enfants, une identité légale et protège leur droit fondamental à une existence reconnue. Le bébé de l’Equité porte donc un message fort : celui de la lutte contre l’apatridie et de l’inclusion pour tous », a précisé le coordonnateur national du PUMA.