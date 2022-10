Belgique : Une journée dédiée à l’entrepreneuriat des Sénégalais de la Diaspora du Bénélux La communauté sénégalaise du Benelux (Belgique, Pays Bas et Luxembourg), consciente des enjeux de développement, mobilise ses entrepreneurs clés, à engager des initiatives innovantes en faveur du pays d'origine. « Pour une meilleure participation des entrepreneurs de la diaspora sénégalaise du Benelux au développement du pays », tel est le thème choisi par les responsables de l'Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD), une organisation de la diaspora basée en Belgique.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Octobre 2022 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|

L’objectif de cette initiative, selon le communiqué reçu, est de créer un cadre convivial de rencontre et de partage, de mettre en place un réseau d’entrepreneurs sénégalais opérationnel du Benelux et de dégager des perspectives à la création d’opportunités viables pour le Sénégal (création d’emplois et investissements divers).



Présidée par SEM Baye Moctar Diop, Ambassadeur du Sénégal au Royaume de Belgique, au Luxembourg et auprès de l’Union européenne, la journée de l’entrepreneuriat des Sénégalais du Benelux aura lieu le samedi 15 octobre prochain, à Bruxelles, en présence des structures comme l'OIM, l'AFFORD, OVO et tant d'autres structures de Sénégalais établies dans l'axe trilogique.



Cette journée de mobilisation des acteurs économiques et sociaux de la diaspora sénégalaise du Benelux, intervient après des activités majeures organisées par l'Observatoire comme la première édition des assises des diasporas sénégalaises en 2017 à Bruxelles, l’atelier de formation en faveur de 30 journalistes à Dakar, sur le traitement de l’information de la diaspora en septembre 2018 à Dakar ou encore, la journée de mobilisation en partenariat avec l’Association des Jeunes Rapatriés de Thiaroye-sur-mer (AJRAP), en 2021.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook