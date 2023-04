Benedict Oramah, un visionnaire à la tête d'Afreximbank ( Leral ) Benedict Oramah est un nom qui résonne dans les cercles financiers africains et internationaux en tant que PDG de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank). Depuis qu'il a pris les rênes de cette institution en 2015, Oramah a été un visionnaire qui a impulsé des changements significatifs dans la manière dont Afreximbank soutient le commerce et le développement en Afrique.



Oramah a commencé sa carrière à Afreximbank en 1994, en tant qu'économiste principal, et a progressivement gravi les échelons pour devenir directeur exécutif des opérations commerciales. En 2015, il a été nommé PDG de la banque, succédant ainsi à Jean-Louis Ekra. Depuis lors, il a apporté une nouvelle dynamique et une vision audacieuse à Afreximbank.



Sous la direction d'Oramah, Afreximbank s'est concentrée sur la promotion du commerce intra-africain et sur la facilitation du commerce et de l'investissement sur le continent. Il a introduit plusieurs initiatives novatrices pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) africaines, qui sont considérées comme le moteur de la croissance économique sur le continent. Par exemple, il a mis en place le Programme de développement du commerce intra-africain (IDTP), qui vise à stimuler le commerce intra-africain en fournissant des financements, des garanties et des facilités de paiement aux entreprises africaines.



Oramah a également joué un rôle clé dans la mobilisation de ressources pour financer des projets de développement en Afrique. Sous sa direction, Afreximbank a lancé le Programme de prêts syndiqués pour l'Afrique (SALP), qui a permis de mobiliser des financements importants pour des projets d'infrastructure et d'autres secteurs clés en Afrique.



En outre, Oramah a été un ardent défenseur de l'intégration régionale en Afrique. Il a travaillé en étroite collaboration avec d'autres organisations régionales et continentales pour promouvoir l'harmonisation des politiques commerciales et la suppression des obstacles au commerce en Afrique. Il a également plaidé en faveur de l'adoption de l'Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA), qui vise à créer la plus grande zone de libre-échange du monde.



Sous la direction d'Oramah, Afreximbank a également connu une croissance significative de ses activités. La banque a élargi sa base de clients, augmenté ses revenus et renforcé sa position en tant que principal acteur du financement du commerce en Afrique. Oramah a également été reconnu pour son leadership exceptionnel, recevant plusieurs distinctions internationales pour son travail en faveur du développement économique de l'Afrique.



En tant que PDG d'Afreximbank, Benedict Oramah a réussi à positionner la banque comme une institution clé pour la promotion du commerce et du développement en Afrique. Sa vision audacieuse, son engagement envers l'intégration régionale et son soutien aux PM

