Bénédiction des couples homosexuels : Les précisions de l’archevêque de Dakar

Le traitement médiatique sur la «déclaration», lundi dernier, du dicastère pour la Doctrine de la foi, ouvrant la possibilité pour des prêtres catholiques de bénir des couples homosexuels, n’est pas du goût de l’Eglise sénégalaise.



D'aprés Senenews, Mgr Benjamin Ndiaye critique les médias pour avoir induit une lecture biaisée du document et plaide en faveur d’une approche plus objective. Il insiste sur l’importance de prendre le temps de lire le document avant de formuler un avis et conclut en exprimant son opinion positive, qualifiant le document de très équilibré.



« Je dois battre ma coulpe d’abord parce qu’avant même de lire le document, j’étais pris un peu par les résumés qui sont donnés par la presse. Je me suis dit mais dans quoi le Pape nous engage encore ? Avec des controverses comme si on voulait valider le mariages des unions qui ne sont pas admises dans la vie chrétienne. Les médias nous ont fait du tort en amenant à une lecture avec ouillères. Il faut donc prendre le temps de lire d’abord le document avant de vouloir se prononcer. Et à mon avis le document est très équilibré », a dit Mgr Benjamin Ndiaye dans un entretien avec Oficom.



Il soutient que le Pape François ne s’est pas prononcé en faveur d’une bénédiction des couples homosexuels.